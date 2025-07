Ahora que Jon Jones se ha retirado, Daniel Cormier quiere que desaparezca de los titulares.

Después de una larga espera en la que se planteó si pelear o no contra Tom Aspinall en una pelea por la unificación del título, Jones optó por renunciar a su título de peso pesado de la UFC y retirarse de las MMA. Sin embargo, Jones no tardó mucho en cambiar de opinión, ya que afirmó haber vuelto a entrar en el programa de control antidopaje de la UFC y expresó su interés en competir en el evento que la UFC tiene previsto celebrar en la Casa Blanca.

A Cormier no le gusta que Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) intente mantenerse en los titulares, y lo compara con Conor McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), quien también se postuló para pelear en la Casa Blanca. McGregor no ha competido desde julio de 2021.

«Jon Jones y yo no estamos de acuerdo en la mayoría de los casos», dijo Cormier en «Good Guy / Bad Guy» con Chael Sonnen. «Y, vaya, ha sido genial para mi canal de YouTube estos últimos meses. Sus tropiezos han sido fantásticos para mi canal. Pero, por favor, no te conviertas en lo que Conor se ha convertido en los medios de comunicación. Cada vez que sale una noticia importante, Conor dice: «He vuelto» o «Voy a hacer esto».

No hagas eso. No intentes que todo gire en torno a ti cuando te alejaste voluntariamente de esto. Conor no se alejó voluntariamente. Conor se lesionó y se fue. Simplemente no ha vuelto. Jones dijo voluntariamente: «He terminado». Así que ahora que ha terminado, no intentes que estas noticias giren en torno a ti cuando se supone que eres un tipo que se ha alejado del juego».

McGregor ha estado vinculado a numerosas peleas desde que se rompió la pierna en una derrota por K.O. técnico ante Dustin Poirier en el UFC 264. Tenía previsto volver contra Michael Chandler en el UFC 303 en junio de 2024, pero se retiró debido a una fractura en el dedo meñique del pie. Desde entonces no ha tenido programada ninguna pelea.