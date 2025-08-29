Daniel Cormier ha desestimado la afirmación de Khabib Nurmagomedov de que Arman Tsarukyan sería el gran favorito frente a Ilia Topuria.

Cormier respondió después de que «The Eagle» dijera en una entrevista a principios de esta semana que Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) probablemente superaría al actual campeón de peso ligero de la UFC, Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC), si ambos se enfrentaran en el octágono.

«Creo que, en este momento, el mejor peso ligero es (Tsarukyan)… Diría que hay un 80 %-20 % a favor de Arman», declaró Nurmagomedov a Kamil Gadzhiyev a principios de esta semana. «Todos conocemos el nivel de lucha libre que tuvieron (Max) Holloway y Charles Oliveira. Es prácticamente inexistente… Pero Topuria no se ha enfrentado a nadie que [luche]. Solo ha peleado contra golpeadores.

Sé que la UFC es cautelosa, no quieren enfrentarlo a Topuria demasiado rápido. En este momento, Topuria es una estrella más grande que Arman. Pero si Arman consigue una gran victoria, ¿dónde podrán esconderlo? No podrán hacerlo».

Ahora Cormier, amigo desde hace mucho tiempo y antiguo compañero de entrenamiento del ex campeón de peso ligero de la UFC Nurmagomedov, ha echado un jarro de agua fría sobre esas afirmaciones.

«80-20 es una locura, vamos, hombre», dijo Cormier esta semana en un vídeo publicado en su canal de YouTube. «80-20 es difícil cuando cualquiera está en una pelea. La única vez que se podría pensar en un 80-20 en las peleas ha sido en el caso de Khabib y Jon Jones. Son los únicos que han pasado por todo esto sin perder. Son los únicos dos. Así que se podría haber dicho, bueno, sí, probablemente sea un 80 % a favor de ese tipo porque nunca pierden.

«Pero, ¿adivina quién más no ha perdido? ¡Ilia Topuria! Así que ponerlo en el lado opuesto de ese 80-20 me parece una locura. No lo creo ni por un segundo. Realmente no estoy de acuerdo con Khabib en eso. No hay nadie en el mundo que crea que vaya a ganar a Ilia Topuria ocho de cada diez veces. Esa es la verdad».