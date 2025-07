Daniel Cormier: «Brock Lesnar está en la lista negra de TKO»

Brock Lesnar permanece completamente ausente de la programación de la WWE. No se le ha visto en televisión desde que luchara contra Cody Rhodes en SummerSlam 2023, y la situación empeoró cuando fue nombrado posteriormente en la demanda de Janel Grant contra Vince McMahon y la WWE, justo cuando se rumoraba de su regreso a inicios del año pasado.

► Brock Lesnar no aparece en WWE desde SummerSlam 2023

Durante una entrevista reciente en The Mightycast con Demetrious Johnson, Daniel Cormier abordó la posibilidad de un futuro combate con Brock en un ring de la WWE, y el ex UFC la descartó abruptamente mencionando que estaba en la lista negra de TKO. No explicó el origen y la causa de ese veto, pero fue muy enfático en decir que no hay intención alguna de TKO en traer de vuelta a «The Beast Incarnate».

«Brock está en la lista de vetados ahora mismo. Brock se metió en un lío. No les voy a contar en directo lo que hizo Brock. Brock está en un lío».

Cormier recordó cuando le lanzó un reto a Brock Lesnar para pelear en el octágono tras su combate en UFC 226, y mencionó que este nunca se concretó debido a que la WWE decidió tenerlo en sus filas.

“Brock nos jugó una mala pasada. Brock vino con la idea… La WWE le pagó más para que se quedara. Era una estrella tan grande allí que podía ganar dinero para hacer eso y no hacer más que suplexes, o pelear conmigo en un octágono y yo intentaría matarlo. Tomó la mejor decisión”.