El ex campeón de la UFC y actual analista Daniel Cormier tiene algunos consejos clave para Jack Della Maddalena mientras se prepara para la pelea más importante de su carrera.

Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) está listo para desafiar al actual titular del peso welter Belal Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) en el evento principal del UFC 315 este sábado en el Bell Centre de Montreal, Canadá.

Al analizar el combate, Cormier hizo hincapié en la importancia de la serenidad del invicto (en UFC) aspirante australiano. Cree que mantener la calma bajo presión será crucial si Della Maddalena espera destronar a Muhammad.

Por otra parte, Cormier señaló que el camino de Muhammad hacia la victoria debe reflejar la estrategia que utilizó para reclamar el cinturón contra Leon Edwards en el UFC 304: un enfoque metódico y de alta presión que neutralizara los puntos fuertes de su oponente.

«Si Belal Muhammad va a tener éxito en su primera defensa del título, tiene que mirar y pelear de la misma manera que luchó contra Leon Edwards», dijo Cormier mientras que la vista previa de la pelea en su canal de YouTube.

«Tiene que tener mucha presión, tiene que asegurar derribos, y tiene que mantener a Jack adivinando, porque si Jack Della Maddalena es capaz de simplemente pararse y golpear con él, Belal va a estar fuera de su elemento.

«Pero cuando lo combina todo, la lucha, los derribos y los golpes, puede pelear con cualquiera y abrumarte. Por eso noqueó a Sean Brady y por eso superó a Leon ‘Rocky’ Edwards. Así que Belal Muhammad tiene que ser ese artista marcial mixto completo, y la presión tiene que estar, tiene que estar muy presente».

Cormier expresó su preocupación por la defensa de derribo de Della Maddalena, señalando actuaciones pasadas donde fue llevado repetidamente a la lona.

«Para Della Maddalena, tiene que defender derribos», dijo Cormier. «Y este es el trato: Hubo una pelea que Jack Della peleó en el Apex contra (Bassil Hafez en su debut en UFC en 2023). … El chico lo estaba derribando, casi lo venció en poco tiempo, (por) derribos. No puede ser así. La pelea no puede verse así para Jack Della Maddalena … estaba perdiendo.

«Tuvo que hacer un tercer asalto muy bueno para ganar la pelea, porque Hafez consiguió derribarle una y otra vez. Eso no puede suceder. Si eso empieza a suceder contra peleadores del nivel de Belal Muhammad, no podrá hacer el trabajo. Tiene que mantenerse erguido, tiene que moverse por fuera y tiene que atacar a Belal Muhammad. No puede excitarse. La excitación en esta pelea para Della Maddalena le traerá problemas. Tiene que asegurarse de que pelea a su ritmo, a su alcance y controlar realmente el tempo de esta pelea».