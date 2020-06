La noche de ayer vimos otra gran edición de WWE Backstage en confinamiento, con la presencia de Renee Young, Booker T, Christian y CM Punk. Pero, además, Daniel Bryan se unió al show para reencontrarse con CM Punk, con quien formaba el equipo The Beard and The Best por allá en 2013. De esta loca historia en donde AJ Lee actuaba como una, loca, valga decirlo, y jugaba con el amor de CM Punk y Daniel Bryan, nació el amor fuera de las pantallas televisivas de CM Punk y AJ Lee, ahora esposos. Bryan se tomó unos minutos para recordar esos tiempos.

► Daniel Bryan vs CM Punk nunca fue lucha estelar

"El día que me enteré que WWE había contratado a CM Punk solamente pensé: 'Ojalá lo aprovechen, él es muy talentoso, tiene todo para triunfar en WWE porque tiene carisma, habilidades al micrófono y talento'. Y así fue, Punk triunfó en WWE e hizo historia. Tú y yo tuvimos grandes luchas en WWE, Punk. Me encantaron esos combates. Tengo el privilegio de decir que me he enfrentando a CM Punk y ahora lo estoy haciendo con AJ Styles. Dos de los luchadores más talentosos que se han visto.

"Hubo un período en el que Punk y yo estábamos en una rivalidad por el Campeonato WWE, luchábamos el uno contra el otro... ¡y no éramos el evento estelar! Eso me molestaba, pese a que no me molesto muy a menudo, pero esa es solamente una de esas cosas que pasan.

"Hicimos una lucha por el título una vez en un cartel en donde el evento estelar era John Cena vs. mi ahora suegro, y allí fue en donde todo empezó a volverse extraño: John Cena vs. John Laurinaitis fue el evento principal, pero Punk y yo estábamos luchando por el título.

"Fue algo extraño, un período en el que hicimos tres luchas titulares en tres PPVs y dos luchas de ellas individuales, y ninguna de esas luchas fue el evento estelar del cartel. En una de esas luchas estaba Kane también y recuerdo que les dije a todos: '¡Oigan! ¡Vamos a salir allá afuera a probarnos, a mostrarnos!'

"Tampoco conocía a Kane en ese momento y eso comenzó esta amistad entre Kane y yo. Fue sorpresivo, porque cuando lo conoces, él es realmente intimidante dado que es un veterano de la lucha libre profesional, y sí, realmente es inteligente, y sí, realmente es muy grande. Así que verlo en el aeropuerto con las piernas cruzadas y las gafas puestas y leyendo el periódico o leyendo algo súper intelectual era extraño, porque pensaba en si mi personalidad peculiar iba a encajar, pero resultó que encajó muy bien, así que solamente fueron momentos divertidos los que tuvimos.

"Recuerdo que en algunos House Shows, Punk y yo luchábamos por el Campeonato WWE o a veces se añadía Kane como una triple amenaza. Para mí... realmente, como acababa de perder el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en 18 segundos en WrestleMania y fue en este punto donde la gente estaba apoyándome... eso es algo que solamente dura lo suficiente para que te puedas involucrar en algo, y eso o te empuja hacia adelante o te caes del acantilado y haber estado involucrado con Kane y Punk, digamos que esas cosas me mantuvieron yendo hacia adelante. Creo que todo eso fue puro, extraño y cool".