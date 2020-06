Daniel Bryan quiere rivalizar con Big E: "Está muy infrautilizado"

Poco antes de que se concretara el combate entre Daniel Bryan y Kofi Kingston de WrestleMania 35, surgió el rumor de que una traición dentro del seno de The New Day impediría que Kingston obtuviera su gran oportunidad. Y según Bryan Alvarez, ese "judas" no iba a ser otro que Big E.

Por el bien de los finales felices, Kingston sí enfrentó a Bryan en el "Show de los Shows", y además con victoria. Pero sin duda, ese paso al bando rudo de Big E hubiese supuesto una enorme oportunidad para este gladiador, que desde hace tiempo luce capaz de al menos portar ya algún título mundial.

► Big E, ¿desaprovechado en WWE?

Y volviendo a Bryan, "The American Dragon" concedió una entrevista a talkSPORT donde a la respuesta de con qué talento le gustaría trabajar, mencionó como primera opción a Big E.

«Es interesante porque hay tipos que ya están en televisión con los que me gustaría mucho trabajar en rivalidades individuales. El primero, que creo que ha estado muy infrautilizado, es Big E. Es un tipo que sabe entretener, y es muy grande y rápido. «He disputado unos dos o tres combates con él. Y cada vez que he compartido ring con él, he pensado, "¿cómo es tan bueno este tipo?" Es muy bueno».

Mientras Xavier Woods está de baja por lesión, diría que WWE evitará trazar cualquier posible disolución de The New Day, si bien el propio Woods aseguró que su facción nunca se romperá. Y lo cierto es que no necesariamente haría falta una ruptura traumática de la alianza entre Big E, Kingston y Woods para impulsar al ex-Campeón NXT.

La entrevista completa de talkSPORT a Daniel Bryan puede leerse aquí.