Dani Luna ya no forma parte de TNA

Cada 1 de abril, varios países anglosajones celebran su «April Fool’s Day», cual Día de los Inocentes. Por ello, cabe estar atentos a ciertos reportes sospechosos que se publican. Sin embargo, no es este el caso que nos ocupa.

Según Fightful, Dani Luna solicitó su rescisión a TNA y esta le fue concedida sin demora el pasado fin de semana, en un movimiento que se dio de forma amistosa. En consecuencia, actualmente Luna es agente libre.

Ahora seguramente entendamos el motivo de que Luna encajara la cuenta de tres en la lucha a tres bandas por el Campeonato Mundial Knockouts que disputó durante Sacrifice, celebrado ese mismo fin de semana. Seguramente la petición de Luna modificara los planes de TNA, pues todo apuntaba a que la inglesa lucharía contra Arianna Grace en Rebellion el próximo 11 de abril con dicha presea sobre la mesa. Irónico que, días atrás, un servidor diera crédito a TNA por sus recientes contrataciones de talentos europeos, a raíz de que se oficializase la de Ricky Sosa durante Sacrifice.

Luna se unió a TNA en diciembre de 2023, tras varias implicaciones junto a Mark Andrews y Flash Morgan Webster. En marzo de 2024 ganó el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts con Jody Threat y en septiembre del mismo año volvió a conquistarlo con la misma socia. Ya de forma individual, su principal rivalidad se produjo contra Indi Hartwell y su única lucha titular fue la mencionada en Sacrifice; a la postre su última implicación.

► AEW, ¿próximo destino?

Y el runrún ya está en marcha, consecuencia de esta publicación de Will Ospreay, quien reaccionó así al regreso a la agencia libre de Dani Luna.

Dani Luna. — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) April 1, 2026

Nunca ha luchado Luna para AEW, aunque sí conoce bien a Ospreay y a la principal socia británica de la empresa que regenta Tony Khan, RevPro, donde disputó siete combates el pasado año y ostentó en 2024 su máximo cetro femenil.