Danhausen ya tiene otro curioso pedido para WWE

Danhausen debutó en la WWE en Elimination Chamber y fue recibido con muchos abucheos por parte del público de Chicago, quienes apenas conocían a la ex estrella de AEW, además de que fue en una situación fuera del contexto del evento, e incluso esperaban a alguien más, en virtud de que fue el hombre que salió de la caja misteriosa que había estado en la programación semanal durante los días previos.

► Danhausen quiere una imagen suya en The Sphere

Durante la programación de la última semana, WWE parece haber enderazado el rumbo con Danhausen y decidió insertarlo en un par de segmentos cómicos tras bastidores, aprovechando la fortaleza de su personaje. Este lunes, presentó una lista de demandas escritas en papel higiénico a Adam Pearce, y luego tuvo una interacción con The Judgment Day, lanzándole una maldición a Dominik Mysterio, quien perdería el Campeonato Intercontinental WWE esa misma noche. El pasado viernes protagonizó un segmento similar con Nick Aldis y The Miz, a quien también maldijo luego de que este no accediera a ser su mentor.

Sin duda, Danhausen ha tenido una mayor aceptación en los últimos días, y ahora la flamante estrella de WWE ha aprovechado sus redes sociales para hacer una curiosa petición a la WWE, aprovechando que nos acercamos a WrestleMania 42, evento que se llevará a cabo en Las Vegas.

«Hola WWE. Danhausen necesita tener una cara gigante de Danhausen en la esfera de Las Vegas para promocionar Wrestlemaniahausen. Gracias por su cooperación.»

Veremos si el pedido hace eco, pero ya los fanáticos están haciendo su parte, como en esta respuesta.