Danhausen no tiene interés en unirse a la WWE

“A Danhausen (a veces habla en tercer persona de sí mismo) le encantaría luchar contra Sami Zayn. Le encantaría hacer equipo con The New Day, es buen amigo de Xavier Woods. Es un gran amigo de Shotzi Blackheart. ¿Quién sabe? Cesaro está ahí, es un luchador maravilloso. Hay muchos luchadores maravillosos allí. Kevin Owens acaba de volver a firmar, al parecer… le encantaría luchar con él“. Hace casi un año, Danhausen mostraba interés en luchar con algunas Superestrellas de la WWE.

► Danhausen no tiene interés en la WWE

Pero no quería decir que tiene interés en unirse a ellas en la compañía McMahon. Más recientemente, estuvo hablando con Dan Brooks para un artículo en el New York Times y puso en claro que no tiene interés en tomar ese camino sino que quiere seguir desarrollando su carrera en All Elite Wrestling.

“Me dijo que no tenía interés en firmar con WWE, el siguiente paso lógico en la carrera de cualquier luchador, porque siente que AEW se adapta mejor a su personaje. Eso era, por supuesto, lo correcto para decir, pero también parecía cierto. Para él, AEW no es tanto la liga menor como un lugar donde Danhausen puede ser Danhausen, frente a una audiencia que aprecia lo que está haciendo”.

En el mismo artículo, Tony Khan habla de que le gusta dar una buena presentación en AEW a las nuevas contrataciones.

“Me gusta tomar la presentación de la gente una vez que se ha superado, una vez que se ha vuelto popular y aceptada. Si encuentras personas que han superado a una audiencia más pequeña y dura, a menudo si les da una oportunidad en la televisión nacional, la audiencia dura responderá por ellos”.

¿Os gusta lo que está haciendo Danhausen en All Elite Wrestling?