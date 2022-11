Danhausen continúa desarrollando su carrera en AEW. Siendo un personaje tan distinto rápidamente encontró un hueco para sí entre los demás luchadores de la compañía. Aunque todavía no estamos hablando de un All Elite realmente exitoso. Pero ya ha contado algunas historias interesantes, como cuando estuvo trabajando codo con codo con Hook. Y la última vez que lo vimos en los encordados fue cuando unió fuerzas a los Best Friends, Orange Cassidy y Rocky Romero para vencer a The Factory en Full Gear 2022.

Mañana veremos qué hace en el nuevo programa de Dynamite o el viernes en Rampage. Pero antes nos hacemos eco de que recientemente tuvo un accidente de coche. Afortunadamente, está bien. Pero ese no fue el único percance que tuvo el guerrero de 32 años de Detroit. En una reciente publicación en redes sociales da a conocer, entre otras cosas, que la persona que colisionó contra su vehículo huyó en lugar de ver si había daños materiales, o personales. Leemos a continuación lo dicho por Danhausen hace unas horas:

Today Danhausen’s car was hit and runned apparently, airport had no parking, second flight was delayed by 3 hours so had to buy and entirely new flight and get checked bag transferred over to new airline that will hopefully make it. pic.twitter.com/wz6GfKinlY

— Danhausen (@DanhausenAD) November 29, 2022