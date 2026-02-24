Danhausen debutaría en WWE muy pronto: Detalles

Aunque lo último que se había reportado de Danhausen era que su contrato con AEW terminaba en julio de 2024, el talentoso luchador, de 35 años de edad, seguiría atado bajo contrato con AEW.

► Danhausen estaría a días de hacer su debut en WWE

Aunque no por mucho tiempo, pues ha surgido un interesante reporte que señala que Danhausen estaría muy próximo a debutar en WWE.

Y es que Danhausen no lucha en AEW desde el 30 de diciembre de 2023, en el PPV AEW Worlds End 2023. Allí fue parte de una batalla campal buscando retador al Campeonato TNT.

Tras esto, Danhausen hizo una aparición sorpresa en el PPV ROH Final Battle 2024, el 20 de diciembre, ayudando al mexicano Atlantis Jr. a vencer a Mansoor y diciendo que muy pronto iba a hacer su regreso a las pantallas televisivas de AEW.

Pero, ese regreso nunca se dio. Y parece ser que, por ahora, ya no se dará. Todos los caminos conducen a que Danhausen debutará en Elimination Chamber 2026 con WWE.

Y es que el medio Chairshot Sports ha revelado que, según sus fuentes, la historia en donde apareció una caja misteriosa que dice: «Entregar a WWE. No abrir hasta el 28 de febrero de 2026», es la forma de dar inicio al debut de Danhausen en WWE. Este es el reporte:

“Parece que la historia de la caja misteriosa está llevando al debut de Danhausen.

«Han circulado rumores sobre la salida de Danhausen de AEW, y como es buen amigo del Campeón Mundial de Peso Completo de WWE, CM Punk, Danhausen bien podría dirigirse a WWE.

«Danhausen es conocido por hacer unboxings de cosas en cajas y demás, así que tendría sentido que realmente aparezca saliendo de la caja este sábado…”

Además de ser un gran amigo de CM Punk, Danhausen es un gran amigo de Cody Rhodes, ex Campeón Indisputable WWE. Danhausen ha contado cuánto aprecia la ayuda de CM Punk y de Cody Rhodes, quien fue quien logró llevarlo a AEW y hacer que Tony Khan lo fichara.