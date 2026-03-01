Danhausen debuta en Elimination Chamber tras semanas de misterio

Durante varias semanas, una extraña caja recorrió tanto Raw como SmackDown, generando teorías y especulación entre los aficionados. WWE había adelantado que el contenido sería revelado en Elimination Chamber, y finalmente ocurrió justo antes del combate estelar de la noche.

Las luces se apagaron de forma repentina y aparecieron en escena los gerentes generales Adam Pearce y Nick Aldis, quienes procedieron a abrir la misteriosa caja. En su interior había un ataúd. Cuando el féretro se abrió, una voz resonó en la arena: “¡Estás maldito!”.

► Un debut fuera de lo común

Acto seguido, varias chicas vampiro con estética sesentera salieron a bailar mientras Danhausen hacía su debut oficial. Con su característico maquillaje y actitud excéntrica, el exgladiador de AEW caminó hacia ringside y, en un momento surrealista, le entregó un vaso de té a Michael Cole.

Danhausen subió al ring mientras las bailarinas continuaban su coreografía. De pronto, una bola de fuego explotó y las luces volvieron a apagarse. Cuando regresó la iluminación, tanto él como las vampiras habían desaparecido sin dejar rastro.

Danhausen estaba en la caja misteriosa 😲 #WWEChamber pic.twitter.com/dY0STGvWR2 — WWE Español (@wweespanol) March 1, 2026

► Reacción dividida del público

Pese a lo elaborado del segmento, la mayoría de la afición reaccionó con abucheos. Muchos asistentes no lograron conectar con la propuesta del personaje, y parte del público esperaba la aparición de Chris Jericho en lugar del peculiar debutante.

Ahora queda por ver cómo encajará este personaje en la programación de WWE. Su estilo excéntrico y humor oscuro podrían no encajar en la empresa, pero habrá que esperar qué planes tiene WWE para él