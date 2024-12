Danhausen agradece a Cody Rhodes y CM Punk

El futuro de Danhausen en AEW es incierto. Tanto que no lucha en la compañía desde diciembre de 2023, cuando participó en el combate ‘AEW TNT Title Right To Challenge Anytime, Anywhere Battle Royal’ de Worlds End. No es que se haya lesionado o alejado de los cuadriláteros pues realmente ha tenido mucha acción en la escena independiente. Sin ir más lejos, en noviembre tuvo tres enfrentamientos: contra Colt Cabana en GCW HawaiiMania, contra Caleb Konley en ASW War Games, y contra Dak Draper en Glory Pro WrestlePocalypse.

► Gracias por la ayuda

De todas maneras, mientras hablaba recientemente en el canal de YouTube del ex-luchador Buff Bagwell, el «Very Nice Very Evil» se tomó un momento para agradecer a quienes le ayudaron a abrirse camino en la casa Élite, a la cual entró en enero de 2022, debutando durante el combate de Adam Cole con Orange Cassidy en el especial Beach Break.

«Me presenté para saludar a algunas personas. Cody Rhodes me dijo: ‘¿Vas a hacer algo esta noche?’. Yo le respondí: ‘No, tengo la pierna rota’. Y él dijo: ‘Me aseguraré de que hagas algo esta noche’. Así que creo que Cody tuvo algo que ver en ayudarme a conseguir un trabajo allí. Creo que Pepsi Phil [CM Punk] también tuvo algo que ver. Creo que Chris Judas [Chris Jericho] ayudó porque participé en su crucero. Y también creo que Orange Cassidy me ayudó.»

En la actualidad, Cody Rhodes es el Campeón Indiscutible de WWE y está programado para defender el título contra Kevin Owens en el evento premium Saturday Night’s Main Event. CM Punk ha retomado su rivalidad con Seth Rollins y parece posible que tengan finalmente un combate en el mismo show. Al mismo tiempo, Chris Jericho es el Campeón Mundial de ROH y viene de retener el cinturón contra Tomohiro Ishii. Orange Cassidy tuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial de AEW en Full Gear.