Danhausen: «Acabo de hacer mi deslumbrante regreso a AEW»

Danhausen volvió a aparecer durante ROH Final Battle ayudando a Atlantis Jr. a derrotar a Mansoor y contra su amigo Mason Madden. El luchador de 34 años de Detroit llevaba un tiempo sin aparecer en Ring of Honor (y All Elite Wrestling) mientras sí ha estado luchando en la escena independiente. Al término del evento de pago por visión, publicó un video en su canal de YouTube en el que repasa la experiencia.

► Un regreso deslumbrante (en ROH)

«Hola, sí, Danhausen aquí, en el medio de la Antártida. Así es, he salido tropezando hacia [el hotel visto al fondo], oh no, eso es un hotel. Estoy en medio de la Antártida. He caminado por el desierto helado para volverme más poderoso y encontrar mi fuerza interior, para derrotar a todos. Estoy en el medio de la nada. En la Antártida no hay nada. Quizás puedan ver las montañas allá atrás. Ahí están. Oh, rayos, el hotel está ahí. De todos modos, esto es genial. No he visto osos polares. Bueno, en realidad luché contra siete. Peleé contra siete osos polares, nadé a través del río, del océano, monté una ballena beluga, y ahora he regresado para derrotar a mis enemigos en tierra. Básicamente soy Aquaman en este punto, pero congelado. Así que, de todos modos, ahora soy más poderoso que nunca.

«Danhausen acaba de hacer su regreso a AEW con una ovación arrolladora, retumbante y cualquier otra palabra que signifique mucho. Así que estoy de vuelta. Decimé a mis enemigos, Mace y Mansoor. Son modelos, así que tal vez me den una parte de sus honorarios de agencia de modelos, y estaré listo. Así que veremos qué pasa en las próximas semanas».