Dana White siempre ha insistido en que se producirá el esperado enfrentamiento por el título de peso pesado entre Jon Jones y Tom Aspinall, pero ahora parece estar cambiando de postura, al tiempo que indica que se podría tomar una decisión final a principios del próximo mes.

«No lo sé, veremos cómo se desarrolla esto en las próximas dos semanas», reveló White a Jim Rome cuando se le preguntó si la pelea iba a suceder. «Si no podemos concretar esta pelea, seguiremos adelante rápidamente. He dicho un par de semanas. Tendremos respuestas en el próximo par de semanas».

A pesar del hecho de que se podría argumentar que Jones esencialmente ha mantenido la división de peso pesado como rehén al defender su título solo una vez desde que lo ganó en marzo de 2023, White mantiene la calma por ahora, e insiste en que Jones no es el tipo de peleadores que «esquiva» a los oponentes.

«Escucha, Jon Jones ha sido un ser humano interesante con el que tratar desde el día en que llegó aquí. Pero voy a decir esto sobre él, nunca me oirías hablar de que es el GOAT y que es esto y aquello si Jon Jones no quisiera pelear con la gente. Jon Jones nunca ha dicho ‘Tengo miedo de pelear con este tipo’ o ‘No me gusta esta pelea para mí’ o cualquiera de esas cosas.

«Una vez, su entrenador en el momento de vuelta en el día, no sé si todavía está con él o lo que sea – creo que es la única pelea que alguna vez cancelado, tuvo que cancelar un show debido a [esto] – pero él no quería luchar contra Chael Sonnen porque su entrenador pensó que era una mala idea para tomar esa pelea en el último aviso. Pero no tenía nada que ver con Jon Jones. Jon Jones nunca ha rechazado a un oponente aquí ni ha tenido miedo de pelear con nadie».

La realidad es que esta situación se ha prolongado durante demasiado tiempo, y el malestar entre los aficionados por la situación ha ido en aumento, ya que Jones parece insinuar en ocasiones la posibilidad de retirarse, pero White les ha aconsejado que no le den demasiada importancia.

Así que esperemos que este plazo de dos semanas se cumpla y finalmente tengamos algo de claridad sobre lo que realmente va a suceder a principios de julio.

► Robert Whittaker, entre los críticos de Jon Jones por estancar la división

El antiguo campeón de peso medio de la UFC Robert Whittaker se ha cansado de la situación, llegando incluso a compararla con uno de sus videojuegos menos favoritos.

«Sinceramente, ¿a quién le importa ahora?», dijo Whittaker hace un par de semanas en su podcast MMA Arcade. «Estoy harto, harto de esperar. Es como Elder Scrolls 6, tío, ¿sabes a qué me refiero? Voy a tener que jugar a otra cosa, tío. Sí, sí, estoy harto y, sinceramente, a todo el mundo le está molestando y pinchando para conseguir clips y cosas así, y eso es peor para mí.

«Es como si… ellos dicen, sí, es mucho peor para mí. Es solo que… yo también estoy harto de eso. Estoy harto. Creo que lo entiendo. Sinceramente, no sé cómo Jones sigue conservando el título. Como mencioné cuando empezamos a hablar de esto hace mucho tiempo, yo decía: «Nadie le va a quitar el título a Jones, no se le puede hacer eso», pero, tío, ¡venga ya! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Me estás empezando a cabrear!».

Robert Whittaker está harto de la interminable saga «¿lo harán o no lo harán?» entre Jon Jones y Tom Aspinall.