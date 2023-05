Dana White y su relación con Khamzat Chimaev

A principios de esta semana surgieron informes de que “Borz” estaba en medio de una seria reorganización de las redes sociales y dejó de seguir a todo el mundo en Twitter, excepto al pionero de las MMA de los Emiratos Árabes Unidos, Tam Khan, y al controvertido Andrew Tate.

Al parecer, Chimaev, de 29 años, dejó de seguir a todos los directivos de la UFC y a todas las cuentas oficiales de la UFC en “Twitter”. A través de las redes sociales, Dana White, con una captura de pantalla de un artículo de MMA Mania, trató de poner fin a estos rumores de “unfollowing” diciendo:

“Estos son los ‘medios de comunicación’. Podría hacer esto literalmente todos los días con casi todas las historias que se escriben. Todo lo que escribe esta gente es una total y absoluta estupidez“.

White quiere aclarar los rumores sobre su relación con Chimaev y, al hacerlo, está haciendo saber a los medios de comunicación que está llamando ‘basura’. Por supuesto, esta no es la primera vez que el medio SB Nation ha sido llamado la atención por sus titulares exagerados.

Es cierto que Khamzat Chimaev (12-0 MMA) no ha peleado en los últimos 8 meses. La última vez que ‘Borz’ entró al octágono fue en septiembre de 2022 en UFC 279 donde peleó y derrotó a Kevin Holland (24-9 MMA) por sumisión a los 2:13 del primer asalto.

Hasta la fecha, Chimaev no tiene ninguna pelea programada en la UFC. White habló sobre el estado de Chimaev en la UFC a ‘TSN’ a principios de este mes diciendo:

“Eso depende de él (Chimaev), sin embargo. Le están pasando cosas en su vida personal. Eso no se debe a que no le consigamos una pelea. Obviamente, ya sabes cómo va esto. Hablo de esto todo el tiempo, tenemos que conseguir tres peleas al año. Si no conseguimos tres peleas al año, tenemos que pagarles. La única forma de que eso no ocurra es que tengan problemas personales“.

Chimaev respondió a las afirmaciones de White a través de ‘Twitter’ diciendo:

“No tengo problemas con las peleas, si me dieran una pelea, habría peleado hace mucho tiempo, hice tantos campos de entrenamiento y ni una pelea, el problema definitivamente no es conmigo, preparado en dubai luego a tailandia, por qué entreno tanto si no hay pelea, no entiendo“.