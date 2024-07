Dana White y su admiración por Jon Jones

Dana White sigue mostrándose escéptico sobre la credibilidad de Tom Aspinall como rey de los pesos pesados. A medida que el UFC 304 se ponía en marcha, la responsabilidad recaía en Aspinall para demostrar su valía como un fuerte contendiente por el cinturón indiscutible de Jon Jones.

Sin embargo, en su camino se interponía la intimidante figura de Curtis «Razor» Blaydes. Pero cuando el dúo se encontró cara a cara, la realidad resultó ser muy distinta. Tom Aspinall no perdió el tiempo y se lanzó a la ofensiva desde el principio. Cuando una combinación de golpes de Aspinall alcanzó a Blades en la cara, «Razor» tuvo dificultades para mantener su posición.

Aprovechando la oportunidad, Aspinall lanzó una ráfaga de puñetazos de martillo mientras el árbitro ordenaba parar el combate. Fue sin duda una declaración contundente de Aspinall, que noqueó a Curtis Blaydes en menos de un minuto. Sin embargo, cuando se le preguntó por la credibilidad de Aspinall, Dana White pareció un poco reacio a responder.

► Dana White sigue considerando a Jon Jones el «GOAT

Dana White ha expresado en numerosas ocasiones su admiración por Jon Jones. Hablando de Jones, el jefe de la UFC ha declarado que, según él, Jon Jones es el indiscutible GOAT de la promoción. Al justificar su opinión sobre el asunto, White mencionó que la regularidad con la que «Bones» ha dominado a sus oponentes dice mucho de su credibilidad.

Tras la conclusión del UFC 304, Dana White fue preguntado sobre si Tom Aspinall puede ocupar el lugar de Jon Jones. Dana White, con una pizca de duda, declaró:

«Ya sabes lo que pienso de Jon Jones. Tiene unos zapatos muy grandes que llenar».

Bueno, independientemente de lo que diga Dana White, la victoria del sábado seguramente pondrá presión sobre Jon Jones. Aunque «Bones» ha expresado durante mucho tiempo su desinterés por enfrentarse a Aspinall, un posible combate parece ahora bastante posible.

Tras la pelea, Aspinall miró a la cámara y dijo que seguía pensando que era mejor que Jon Jones. Desgraciadamente, incluso después de haber realizado una gran actuación, Tom Aspinall declaró recientemente que ha «superado» la pelea con Jon Jones.

► Tom Aspinall ya no manifiesta la pelea de Jon Jones

Tom Aspinall se sentó recientemente para una entrevista exclusiva con el canal de YouTube Mainevent. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una pelea con ‘Bones’, Tom Aspinall declaró que no tenía muchas esperanzas. El campeón interino incluso llegó a decir que la pelea no va a suceder más y no le molesta en este momento.

De hecho, Jon Jones se enfrentará a Stipe Miocic en algún momento de este año. Y aunque Dana White ha garantizado un enfrentamiento con Jones o Miocic, podría ser difícil de hacer. Con el factor de la edad, tanto Jones como Miocic podrían retirarse después de su combate, dejando a la división de peso pesado de la UFC en un aprieto.