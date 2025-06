Dana White y las «tonterías que no debemos creer»

Dana White lleva tiempo diciendo con confianza a los medios de comunicación que se celebrará el tan esperado combate por el título de peso pesado entre Jon Jones y Tom Aspinall, y ahora ha explicado por qué.

«Sí, lo he estado diciendo desde el principio. Jon Jones aceptó pelear. Así que a Jon Jones le ofrecieron el acuerdo y lo aceptó», dijo White a los periodistas tras el UFC 316 el sábado por la noche. «Jon aceptó pelear contra Tom, sí. [Pero no ha firmado ningún contrato]. Quiero decir, ustedes me han escuchado durante todo este tiempo. Les dije que les garantizaba que esta pelea se llevaría a cabo, que la pelea se llevaría a cabo».

«Ustedes me contaron las locuras que estaban pasando en Instagram y en todos esos otros sitios. Pero sí, he estado diciendo [que] Jon va a pelear contra Tom».

Sin embargo, últimamente ha habido mucho malestar entre los aficionados por la situación, ya que Jones parece insinuar en ocasiones la posibilidad de retirarse, pero White les ha aconsejado que no le den demasiada importancia.

«A menos que lo oigan aquí o publiquemos un comunicado de prensa, no crean ninguna de estas tonterías», sugirió White.

White también dijo que siempre hay un arte en el acuerdo cuando se negocia un contrato de pelea con Jones, lo que significa que lleva tiempo prepararlo.

«Definitivamente es el proceso con Jon Jones», dijo White. «[Hemos] pasado por esto desde el día en que empezó aquí. Sí, definitivamente es el proceso. El y Anderson Silva, cada vez, ya sabes, a lo largo de la historia de hacer negocios con esos chicos, cuando llega el momento de conseguirles una pelea, es como tratar con artistas. Es interesante».

Tom Aspinall ha respondido a las últimas noticias y ha sugerido que, por lo que él sabe, la pelea sigue en marcha.

«Creo que mucha gente sale y ve lo que he dicho y piensa que es algún tipo de cosa mediática», dijo Aspinall en su canal de YouTube. «Escucha, yo no hago ese tipo de cosas. Si voy a salir y decir algo, será información contrastada.

Como he dicho un par de veces, no me corresponde a mí decirlo. Eso está fuera de mi alcance, yo no anuncio peleas, no anuncio noticias de la UFC ni nada por el estilo. Pero hay algo en camino, definitivamente hay algo en camino. Dana White dice que soy su hombre, y eso nos encanta. Y voy a demostrarlo muy pronto, así que ya viene».