Dana White ha acabado definitivamente con cualquier esperanza que Jon Jones pudiera tener de convencerlo de que debería pelear en el evento UFC: White House del próximo año.

White había dicho anteriormente que no podía confiar lo suficiente en Jones como para incluirlo en la cartelera, pero con el evento programado para celebrarse en el verano de 2026, parecía que aún quedaba margen para que el antiguo campeón de peso pesado cambiara de opinión.

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó directamente el sábado por la noche si había algo que Jones pudiera hacer en los próximos meses para ganarse la confianza de White, el director ejecutivo de UFC dio una respuesta definitiva.

«Déjame preguntarte, ¿qué crees que haría Jon en los próximos meses para que yo confiara en él y lo incluyera en la cartelera de la Casa Blanca?», dijo White. «Ya he dicho que no confío en él, y me preguntas qué podría hacer para que yo confiara en él en los próximos tres meses. ¡Tú no confías en él! Yo tampoco hablo con él. No he hablado con él en absoluto.

«Si tuviera que apostar, diría que hay una probabilidad entre mil millones de que incluya a Jon Jones en la cartelera de la Casa Blanca».

El hecho de que, tras muchos meses de negociaciones, Jones haya optado recientemente por retirarse en lugar de defender su título de peso pesado contra Tom Aspinall parece haber sido el golpe de gracia para White, a pesar de que rápidamente cambió de opinión sobre colgar los guantes tras enterarse de la próxima cartelera de la Casa Blanca.

Por supuesto, Jones tiene un largo historial de falta de fiabilidad, desde que acabó con el evento UFC 151 al negarse a aceptar una pelea con poca antelación contra Chael Sonnen, hasta que le despojaron del título de 205 libras por dar positivo en controles antidopaje y por cargos penales hasta en tres ocasiones .

Así que la postura de White al respecto es comprensible, aunque lo que resulta desconcertante es que parece dispuesto a dar un pase a Conor McGregor a pesar de que también ha demostrado ser extremadamente controvertido y poco fiable.

«Confío en Conor [McGregor]», dijo White a Jim Rome la semana pasada. «McGregor nunca, a menos que haya sufrido una lesión grave, este tipo siempre ha cumplido. Jon [Jones], soy un poco más escéptico».

Es una opinión curiosa, dado que no ha peleado en cuatro años y se retiró de una pelea de regreso con Michael Chandler el año pasado con poca antelación debido a una fractura en el dedo meñique del pie, a pesar de haber burlado repetidamente a Rafael dos Anjos hace muchos años por retirarse de una pelea con él debido a una fractura en el pie.

Teniendo en cuenta que McGregor también perdió una demanda civil por agresión sexual en Irlanda el año pasado y sigue apareciendo en los titulares por motivos negativos, parece muy arriesgado tenerlo cerca de un evento de alto perfil en el jardín de la Casa Blanca.

Sin embargo, McGregor es la mayor estrella que ha visto este deporte y atrae mucho más público que Jones, y dado que el propio presidente Trump es conocido por ser fan suyo, parece que White está dispuesto a apostar por que esta vez su regreso no sea otra falsa alarma.