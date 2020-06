Dana White: "UFC se está planeando en caso de un segundo cierre por COVID-19"

El presidente de UFC, Dana White, dice que los planes ya están en marcha para prepararse para un segundo cierre debido a la pandemia de coronavirus.

El mundo de los deportes fue sacudido por la crisis de COVID-19 y el UFC no fue la excepción. La promoción tuvo que posponer numerosos eventos debido a bloqueos y precauciones adicionales de los CDC. Finalmente, la promoción pudo regresar el 9 de mayo después de estar fuera de servicio durante todo abril. Aún así, White no está dispuesto a dormirse en sus laureles.

Dana White se prepara para el segundo cierre debido a COVID-19

Sabiendo cómo manejar los negocios en medio de una pandemia, el UFC es consciente de que nada está garantizado. Es por eso que White le dijo a los periodistas durante un scrum mediático que ya hay planes en caso de que ocurra otro cierre.

"Les dije que cuando entraran en esto, siempre estoy pensando en lo que vendrá después. Y una de las partes frustrantes de todo esto es que sigo contando esta historia, la volví a contar esta mañana: hace cuatro meses, podría haberte contado todo sobre este negocio, hacia dónde va, dónde va a suceder. . No lo se ahora. Así que todo lo que hago es sentarme y elaborar estrategias e intentar planificar. Y estoy planeando un segundo cierre, que vuelva a suceder ".

Dana White dice que es demasiado pronto para entrar en detalles, pero que no quiere que los peleadores estén inactivos y que su personal no tenga trabajo. White se enorgullece del hecho de que no ha habido despidos en el UFC debido a la pandemia de COVID-19. Espera mantenerlo así incluso si ocurre otro cierre.

Desde que obtuvo la autorización de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, el UFC ha estado celebrando eventos en sus instalaciones de APEX en Las Vegas. Otro evento se llevará a cabo dentro del lugar hoy sábado por la noche. Encabezando el evento habrá una batalla de peso completo entre Curtis Blaydes y el ex campeón de peso pesado de Bellator Alexander Volkov.