Dana White sobre Pimblett: “Todo el mundo sigue dudando de él»

Dana White ve similitudes en la forma en que se han desarrollado las carreras de Paddy Pimblett y Conor McGregor en UFC.

Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) permaneció invicto en el octágono cuando rápidamente venció a King Green en UFC 304 el mes pasado. El final le valió a Pimblett un lugar en la clasificación de peso ligero de UFC y un bono extra de $200,000 por Actuación de la Noche.

White comparó el ascenso y el poder estelar de Pimblett con los de McGregor, y el CEO de UFC dijo que ambos luchadores superaron las expectativas.

«Me recuerda a Conor cuando Conor empezó. Porque todo el mundo decía: ‘Oh, Conor no es tan bueno, todo el bombo y platillo, y esto y aquello’, y ellos siguen fastidiando a todo el mundo cada vez que pelean.

“Paddy es uno de esos tipos de los que todo el mundo duda, todo el mundo dice que no es bueno. La gente no deja de desafiarlo y de querer pelear con él. Pero cuando llega y le hace lo que le hizo a Bobby Green, es difícil decir que Paddy no es un tipo de verdad. Es divertido, entretenido y un chico duro”.

Pimblett, un favorito de los fanáticos, va por buen camino. Sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer para alcanzar las alturas de McGregor, ya que «The Notorious» posee numerosos récords de pago por evento, además de convertirse en el primer campeón simultáneo de dos divisiones de la UFC. McGregor también es, sin duda, la estrella más grande del deporte, y recientemente hizo su debut en Hollywood en la nueva versión de «Road House», protagonizada junto a Jake Gyllenhaal.