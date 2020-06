Dana White responde a Jorge Masvidal y Jon Jones: "Estos tipos son contratistas independientes"

El viernes, el presidente de UFC, Dana White descartó el repentino estallido del contendiente de peso welter Jorge Masvidal sobre el pago como una queja comercial estándar de pelea, agravada por la pandemia de coronavirus.

Después de que Masvidal criticara la promoción por un supuesto recorte salarial en una pelea por el título contra el campeón Kamaru Usman, White reiteró su posición actual sobre aquellos que quieren que el UFC desembolse más dinero.

"Lo dije cuando estábamos pasando por la pandemia y los medios de comunicación me preguntaban: '¿Qué pasa si los combatientes están preocupados y no quieren pelear?. Bueno, no tienes que pelear. Cualquiera que no quiera pelear, no tiene que pelear, incluidos Masvidal y Jon Jones y todos estos otros muchachos, y no tiene que ser por una pandemia".