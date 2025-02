Dana White reacciona a la primera derrota de Shara Magomedov

Shara Magomedov perdió su récord invicto el sábado en UFC Fight Night 250. La sensación de peso mediano perdió por decisión unánime contra Michael Page en el evento coestelar de la cartelera de Arabia Saudita.

Aunque muchos esperaban que ganara, dado que era el favorito y el peleador más joven, el director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que pensaba que Magomedov (15-1 MMA, 4-1 UFC) tenía una pelea difícil por delante.

“Tienes que ser agresivo con Page, pero es una situación extraña porque él es un contraatacante y se queda sentado esperando por ti. Estás condenado si lo haces, condenado si no lo haces”.

Cuando se le preguntó si Magomedov perdió su popularidad al perder su récord invicto contra Page (23-3 MMA, 2-1 UFC), White se mostró comprensivo. Considera que MVP es una pelea difícil para cualquiera en el deporte y dijo que cree que las acciones de Magomedov siguen siendo fuertes.

«Creo que los estilos hacen las peleas, y MVP es un estilo muy difícil de combatir. Se recuesta y contraataca. Si entras con las armas en mano, es un muy buen contragolpeador. Y si tienes dificultades para levantarte, hay que quedarse mucho tiempo parado mirándose fijamente».

“(Page) es simplemente un estilo difícil de pelear. No creo que esto disminuya (a Magomedov) de ninguna manera, y no creo que haya tenido nada que ver con que se congelara. No lo olvidemos: el tipo tiene un solo ojo. Eso no ayuda”.