Dana White reacciona a la muerte de Hulk Hogan: «Era especial»

Tristes noticias enlutecen el mundo de la lucha libre y el entretenimiento deportivo, la leyenda e icono de la lucha libre profesional Hulk Hogan, ha fallecido el día de ayer a la edad de 71 años.

El director ejecutivo de UFC, Dana White, se mostró conmovido por la muerte de la leyenda de la lucha libre Hulk Hogan.

Terry Bollea, conocido mundialmente como Hulk Hogan, falleció el jueves a los 71 años debido a un paro cardíaco. El miembro del Salón de la Fama de la WWE fue el rostro de la lucha libre profesional en la década de 1980 y después. La «Hulkamanía» se desató, llevando la lucha libre profesional a nuevas alturas. El impacto lo sintió White, quien admite haber sido fan de niño, como muchos otros en todo el mundo.

White se encontró recientemente con la controvertida estrella de la lucha libre en la Convención Nacional Republicana, donde ambos subieron al escenario para apoyar a Donald Trump durante su campaña presidencial.

«Cuando llegué, me llevaron directamente a una sala de espera donde nos tenían a mí y a Kid Rock. De camino a mi habitación, Hulk Hogan me agarró y me preguntó si podía hablar conmigo en privado un segundo. Me llevó aparte, y, ¿sabes?, nunca olvidaré esa conversación que tuvimos esa noche. Era un buen hombre, era especial. Amaba al presidente y, obviamente, amaba a Estados Unidos«.