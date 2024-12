Dana White reacciona a GFL: Fascinante

La Global Fight League (GFL) acaba de anunciar un gran número de incorporaciones a su plantilla antes de su lanzamiento en 2025. Muchos de los nombres son familiares para los aficionados a las peleas, ya que toda una serie de ex peleadores de la UFC, veteranos y campeones están disponibles para ser reclutados antes de que comience el formato de temporada por equipos de la GFL.

A pesar de que se trata de un anuncio importante en el panorama de las MMA, la reacción de muchos aficionados no ha sido demasiado positiva, ya que muchos de los principales nombres que han llegado a un acuerdo con la GFL son peleadores que se encuentran en los últimos años de sus carreras o que se considera que ya han pasado su mejor momento.

Teniendo en cuenta sus comentarios anteriores sobre otras promociones que han intentado cambiar el panorama de las MMA, no es de extrañar que el jefe de la UFC, Dana White, se mostrara como mínimo escéptico.

En lugar de criticar a la GFL, White les dio la bienvenida para que probaran suerte en las artes marciales mixtas durante su rueda de prensa posterior a la pelea celebrada en Tampa el pasado fin de semana. Con una sonrisa en la cara, está contento de ver cómo otras promociones intentarán competir y hacer las cosas de forma diferente.

«La verdad es que no sé nada al respecto. Lo he visto todo el tiempo, doy la bienvenida a todo el mundo. Escucha, no hay barreras para entrar en este deporte. Oigo a mucha gente decir que ‘no hacemos esto bien’ o que ‘no hacemos aquello bien’. Entrad todos, zambullíos».

Aunque White dijo que no estaba familiarizado con el reciente anuncio de la promoción, después de que le leyeran una lista de algunos de los principales fichajes, dio su respuesta al escuchar algunos de los nombres que GFL ha adquirido. Hubo un énfasis particular en la inclusión de Wanderlei Silva, quien a los 48 años de edad, no ha peleado desde que salió de la UFC en 2013 y regresó a pelear dos veces en Bellator en 2017 y 2018.

«Fascinante. Lo creeré cuando lo vea».