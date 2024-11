¿Dana White promoverá boxeo? Mark Shapiro lo aborda

El presidente del conglomerado TKO Group Holdings, Mark Shapiro, habla de la posibilidad de que el presidente de la UFC, Dana White, comience a promover boxeo. Este siempre ha sido un sueño del mandamás de la empresa más grande de las MMA a nivel mundial pero nunca ha terminado de concretarse. Hay quienes dicen que no habría entrado en las peleas de haber podido hacerlo en los combates. Eso nunca lo sabremos pero vayamos con las declaraciones de Shapiro en la conferencia de los resultados financieros de TKO en el tercer trimestre de 2024.

► ¿Dana White promoverá boxeo?

«Algunos comentarios espontáneos de Dana White no se traducen en una estrategia que haya sido comunicada oficialmente. Dana dice muchas cosas y tiene muchas pasiones. Por eso lo apreciamos. También es el mejor promotor en el deporte de las MMA, y si hablamos de boxeo, lo ha sido o lo será. El boxeo, en su mejor momento, está desorganizado y fragmentado. En el peor, está roto. Creemos que este deporte representa una oportunidad de crecimiento interesante para nosotros. Dana White, y debería mencionar también a Nick Khan, tienen una profunda experiencia y relaciones sólidas en el mundo del boxeo.

Si llegáramos a involucrarnos en el boxeo, lo haríamos de manera orgánica, no en el estilo de las MMA. Es decir, no vamos a hacer una inversión directa. Si lanzamos esta vertical en algún momento, lo vemos como un proyecto con un socio que financiaría y nos pagaría por operarlo. No hay nada que anunciar hoy, pero es un área que seguiremos explorando. El boxeo está listo. Está listo para una mejora, y tenemos la suerte de contar con dos expertos en el campo.

Si se presenta la oportunidad o podemos identificar una que no implique un gran riesgo o ningún riesgo financiero para nosotros, entonces la perseguiremos. En cuanto a modelos, ligas y cómo lo estructuraríamos, eso está a un largo plazo. Una vez que tengamos algo, si es que lo tenemos, serán los primeros en saberlo».

