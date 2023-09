Dana White promete realizar eventos Noche UFC anuales

Puede que Dana White no haya estado en el edificio para Noche UFC, pero aún así quedó impresionado por cómo se desarrolló el primer evento de la promoción del Día de la Independencia de México.

“Noche UFC fue la Fight Night más vista de todos los tiempos en ESPN+. 1,1 millones de visitas únicas.

«Piénsalo. Generó 167 millones de minutos totales y triplicó el promedio de minutos de audiencia vistos en la transmisión en español. Lo mató. Fue un éxito increíble”.

Encabezada por la primera defensa del título de la campeona mexicana de peso mosca Alexa Grasso , Noche UFC fue una desviación del evento habitual de UFC sin pago por evento. Con una cartelera llena de talento mexicano, una producción llena de estilo cultural y una revancha por el campeonato entre Grasso y Valentina Shevchenko que resultó ser una de las peleas más entretenidas ( aunque controvertidas ) del año, Noche UFC fue una ruptura en la rutina para una promoción que ha sido acusada de falta de creatividad con su calendario semana tras semana.

El boxeo ha celebrado durante mucho tiempo eventos importantes en el Día de la Independencia de México con gran éxito, pero White prometió que el 16 de septiembre comenzará a ser una fecha asociada con el UFC también.

«Obtendré esa fecha todos los años a partir de ahora, sí».

“Iré a esa fecha cada [año]. No me importa si alguien aquí en la ciudad consigue la fecha en el [T-Mobile Arena en Las Vegas], iré a un estadio contrario y me enfrentaré a ellos el año que viene. Haré esto por el resto de mi reinado aquí. Para que puedan ir la misma noche, podemos enfrentarnos, ya voy. Para nosotros fue un gran éxito. Esto fue algo en lo que he estado pensando desde el día que compramos esta empresa, así que finalmente estamos en la posición de que estoy totalmente involucrado. Todas mis apuestas están puestas en México. Estamos abriendo el PI, en el que hemos gastado millones y millones de dólares.

“Lo hicimos, fue enorme y lo haremos nuevamente cada año, sin importar si el boxeo va o no. Me enfrentaré a ellos todos los años”.