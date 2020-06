Dana White: "Programar a Colby Covington es más dificil de lo que parece"

El presidente de UFC, Dana White, colocó a Colby Covington en la categoría de peleadores que son un poco más difíciles de tratar.

White ha lidiado con una gran cantidad de peleadores a lo largo de los años. Si bien algunas negociaciones se realizan sin problemas, otras han demostrado ser mucho más difíciles. Cuando se trata de Covington, las cosas no son exactamente fáciles para el jefe de UFC a pesar de que "Chaos" dice que está listo para pelear.

Dana White tuvo mucho que decir durante su aparición en The Schmozone Podcast . Uno de los temas que discutió fue el futuro de pelea de Covington. White admitió que reservar Covington es un poco más desafiante que tratar con otros.

"Te lo dije, escuchas muchas cosas públicamente, pero luego ves la realidad, ya sea que las peleas ocurran o no. Se habla mucho y se oye mucho ruido, pero una de las cosas que ya debería saber sobre mí es que los chicos tienen tratos, trato de terminar las peleas".

"He tratado con los tipos más duros del negocio, desde Brock Lesnar hasta Tito Ortiz. Tu dilo. Los tipos con los que se enfrentan son difíciles, y siempre me han peleado. Entonces, cuando ves a alguien hablando públicamente y la pelea no sucede".