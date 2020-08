Dana White prefiere que Georges St-Pierre se quede retirado

El presidente de UFC, Dana White, prefiere ver a Georges St-Pierre fuera del octágono y no peleando contra Khabib Nurmagomedov.

Una súper pelea de la que se ha hablado durante los últimos años ha sido una entre Georges St-Pierre y el campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov.

Los dos querían la pelea, pero Dana White estaba en contra debido a que un trato salió mal con "Rush" cuando capturó el título de peso mediano de UFC. St-Pierre accedió a defender el oro si lo ganaba, pero terminó dejando vacante el título.

Según White GSP no debe abandonar el retiro

Si bien Dana White ha dicho que consideraría la idea de Khabib vs. GSP si "The Eagle" quiere la pelea al final de su carrera profesional en MMA, preferiría no reservarla.

"Bueno, veamos qué pasa con Gaethje. Esa pelea tiene que suceder primero. Acabamos de contratar a GSP: ahora es el comentarista en francés para nosotros. Eso es más de lo que me gustaría ver hacer a GSP". "No se ven muchos atletas que salgan en la cima. GSP lo hizo, lo hizo muy bien. Tiene el dinero, no necesita el dinero". "Él está trabajando para nosotros ahora en una capacidad diferente y me encantaría verlo en la cima".

La última pelea de St-Pierre fue en noviembre de 2017. Desafió a Michael Bisping por el título de peso mediano de UFC dentro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. St-Pierre ganó la pelea por sumisión técnica para capturar el oro de 185 libras. Después de dejar vacante el título y darse cuenta de que la pelea de Khabib no iba a suceder pronto, GSP se retiró a principios de 2019.

Nurmagomedov está programado para chocar con el campeón interino de peso ligero Justin Gaethje en una pelea de unificación por el título. La pelea está programada para encabezar UFC 254 el 24 de octubre. Esta será la primera pelea de "The Eagle" desde septiembre de 2019.

St-Pierre se retiró el año pasado después de ser diagnosticado con colitis ulcerosa, pero el ex campeón de peso welter y mediano UFC ha insinuado un regreso para la pelea de Khabib.

La especulación ha aumentado desde una súper pelea, especialmente con Nurmagomedov describiendo su objetivo de enfrentar a St-Pierre en abril.

Pero en lo que respecta a White a partir de ahora, el nativo de Daguestán debería centrarse primero en Gaethje, a quien enfrenta en una pelea de unificación de título liviana en UFC 254 en octubre.

E incluso si supera a Gaethje, White todavía parece preferir que St-Pierre permanezca fuera del octágono, especialmente cuando este último aceptó el trabajo como comentarista del canal RDS.

St-Pierre, quien cumplió 39 años a principios de este año, ha declarado en repetidas ocasiones que siempre ha estado feliz de haber dejado el deporte en la cima y muchos peleadores como Daniel Cormier están tratando de emularlo en ese sentido.

Y junto con "Rush" que no necesita el dinero que viene con las peleas, a White le gustaría ver que el ex rey del peso welter permanezca en la cima y no compita nuevamente.

Por supuesto, St-Pierre todavía puede tener otras ideas. Si decide entrar en el octagono contra Nurmagomedov.