Dana White opina sobre GFL: «Estos tipos están gastando mucho dinero»

El CEO de UFC, Dana White, no considera la competencia de la Global Fight League. La GFL ha fichado a varios nombres notables de la UFC, incluidos Chris Weidman, Luke Rockhold, Tyron Woodley, Alexander Gustafsson y Urijah Faber.

La promoción por equipos, que comienza en abril con una temporada regular, semifinales y finales durante todo el año, realizó su draft el viernes pasado . Se le preguntó a White qué piensa de la GFL y si ve a la nueva promoción como una amenaza.

«No creo que sea una farsa, creo que estos muchachos están gastando dinero de verdad. Estos muchachos están gastando mucho dinero y me encanta. Es bueno para los peleadores, es bueno para ellos».

“No sé nada sobre su plan de negocios ni cuál es el acuerdo, pero no, no considero ningún deporte de combate como mi competencia. Mi competencia es la NFL, el fútbol universitario, el fútbol, ​​las grandes películas que se estrenan los sábados. No veo otros deportes de combate como competidores”.

La GFL ha promocionado una división de ingresos 50-50 con los luchadores, así como fondos de retiro y seguros para los luchadores como una forma de «priorizar la seguridad financiera y el bienestar profesional de los luchadores, ofreciendo oportunidades de participación en las ganancias sin precedentes para empoderar a los atletas masculinos y femeninos a lo largo de sus carreras».