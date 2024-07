Dana White nombra a Paddy Pimblett como superestrella

Es hora de tomar en serio a Paddy Pimblett como un peso ligero de primer nivel. Eso es lo que piensa el director ejecutivo de UFC, Dana White .

Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) tuvo una gran actuación en el momento más importante de su carrera el sábado en UFC 304 cuando estranguló a King Green hasta dejarlo inconsciente frente a una multitud estridente en Co-op Live en Manchester, Inglaterra. Fue la primera pelea con el nuevo contrato de Pimblett y recibió $200,000 adicionales en bonificación por Actuación de la Noche por sus esfuerzos.

El contundente resultado hizo que las acciones de Pimblett subieran y lo llevó a declararse como uno de los 15 mejores pesos ligeros con la mira puesta en Renato Moicano, gane o pierda en su enfrentamiento en UFC Paris con Benoit Saint Denis el 28 de septiembre. Pimblett también aprovechó el momento para criticar a quienes dijeron que nunca alcanzaría tales alturas en su carrera, y White dijo que se merece hacer exactamente eso.

“Es uno de esos tipos que creo que por su personalidad o lo que sea, la gente no le tiene miedo. No lo sé. No puedo explicarlo. Esta noche demostró que no hay que tenerle miedo, pero definitivamente hay que preocuparse por él. Y ahora está entre los 15 mejores. Y nunca ha perdido en la UFC. Así que es un verdadero campeón”.

A White le preguntaron sobre todo tipo de escenarios en relación con el futuro de Pimblett. ¿Podrá conseguir esa pelea con Moicano o con alguien de ese nivel? ¿Podría conseguir una pelea estelar de cinco asaltos a continuación? ¿Se llevaría a cabo en Europa?

Los escenarios potenciales son infinitos para “The Baddy”, y ahora es trabajo de White determinar cuál es el mejor.

“Con Paddy puedes hacer cualquier cosa. Es una superestrella, no hay duda de ello. A todos los que dudan de él, él les demuestra que están equivocados. Fue una gran prueba para él, pero logró entrar entre los 15 mejores y lo hizo de manera impresionante contra un chico muy motivado y con mucho talento”.