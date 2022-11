El presidente de la UFC, Dana White, opinó sobre el final de la victoria de Alex Pereira sobre Israel Adesanya en el UFC 281.

Durante la conferencia de prensa posterior al UFC 281, White dio su opinión sobre el final de Adesanya vs. Pereira.

«Sí, no tuve ningún problema con la detención. Estaba herido. Obviamente no estaba fuera, pero me pareció que estaba bastante herido».

White también señaló que una revancha inmediata entre Adesanya y Pereira está sobre la mesa después de UFC 281.

Pereira se ganó la oportunidad del título después de tres peleas en el UFC. Ganó a Sean Strickland, Bruno Silva y Andreas Michailidis en su camino hacia el título.

Adesanya ocupaba el puesto número 2 de la UFC en la lista de libra por libra, con defensas recientes del título sobre Robert Whittaker y Jared Cannonier. Su derrota ante Pereira es la primera que sufre en el peso medio de las MMA y la que sufre en general desde que perdió ante Jan Blachowicz.

La controversia que rodea la suspensión de Adesanya vs Pereira no es tan controvertida como otros finales cuestionables de la UFC, aunque puede contribuir en parte a la necesidad de una revancha inmediata entre ambos.