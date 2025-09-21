Dana White: «No soy fanático de la WWE»

Dana White está ligado a la WWE siendo el presidente de la UFC por el hecho de que ambas compañías forman TKO. Sin embargo, no disfruta el producto de lucha. Recientemente, visitó Impaulsive, el pódcast de Logan Paul, y así mismo se lo dijo a la Superestrella.

«Estaba impresionado. Primero que nada, vender por completo el Allegiant en ese momento fue histórico; tenían el mayor ingreso de taquilla en la historia del Allegiant, lo cual es enorme. Incluso más que el Super Bowl en ese estadio, y acabábamos de superar eso con Canelo-Crawford. Es impresionante, de verdad.

No soy fanático de la WWE. No la veo. No es lo mío; me interesa la lucha de verdad, eso es lo que hago. Por ejemplo, cuando voy a Instagram, toda mi página de búsqueda está llena de peleas callejeras, eso es lo que me apasiona.

Definitivamente respeto el atletismo que requiere. Cuando empezaste en esto te dije: “Eres un gran atleta, eres muy bueno”. Es impresionante ver lo que hacen, pero simplemente no es para mí. Cuando era más joven sí me gustaba y lo entendía.

No estoy seguro de cuánto se solapan los fanáticos de la UFC con los de WWE; quizá un 10 a 20%, no lo sé con exactitud.

Hoy en día, con WWE, UFC, Zuffa y el boxeo, parece que si quieres ver deportes de combate de algún modo, estás apoyando a TKO o algo bajo su paraguas. Hacemos de todo: lucha libre profesional, boxeo, slapping… Aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero estoy ansioso por el tema del boxeo y el jiu-jitsu.

Dije que me iba a costar entre 10 y 12 millones de dólares, pero el primer evento que hicimos ya generó ganancias. Así que hay mucho trabajo por delante y espero con ganas seguir avanzando«.