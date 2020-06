Hubo un momento en que dejar a Anderson Silva en el limbo parecía una idea ridícula, pero las cosas han cambiado en 2020.Silva es sin duda uno de los peleadores más condecorados en la historia del MMA.

Mientras que algunos pueden poner un asterisco al lado de su nombre debido a incidentes de dopaje, "The Spider" todavía tiene su lugar en los libros de historia. El peso mediano una vez dominante ha visto mejores días y está en el final de su carrera de peleador. Llegó al punto en que incluso el presidente de UFC, Dana White, no sabe qué hacer.

Dana White no sabe qué hacer con Anderson Silva

Hablando con Brett Okamoto de ESPN, White admitió que, en base a sus últimas dos derrotas, no está seguro de lo que le depara el futuro de combate de Silva.

"No sé. Honestamente, no sé qué hacer con sus últimas dos peleas. Cuando Anderson esté realmente listo para pelear, nos sentaremos y lo miraremos, y luego descubriremos qué creemos que tiene sentido para él. Hay muchas cosas que intervienen en el proceso de toma de decisiones con un Anderson Silva. Su edad, lo que le pagan, todo eso es importante ".

Una pelea que White no es probable que reserve es Silva vs. Anthony Pettis. Si bien ambos hombres han expresado interés en pelear entre sí , a White no le gusta la brecha significativa de peso entre los dos. White tampoco siente que tal pelea sea lo suficientemente significativa como para poner una tarjeta UFC dado que ambos hombres son conocidos y están más arriba en la escala salarial.

White tampoco está interesado en poner a Anderson Silva contra Conor McGregor juntos. Es otra situación en la que ambos peleadores han dicho que quieren el enfrentamiento, pero White no está de acuerdo. El jefe de UFC quería que McGregor esperara al ganador de Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje, pero el "Notorio" afirma que ha decidido retirarse debido al rechazo de la organización por sus deseos .