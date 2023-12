Dana White minimiza la compra de Bellator por parte de PFL

Dana White no parece amenazado por la reciente fusión entre las promociones rivales PFL y Bellator. El CEO de UFC ridiculizó la reciente adquisición de Bellator por parte de PFL junto con su afirmación de que ahora es un colíder de UFC en el espacio de MMA.

«Es jodidamente divertido, pero bueno para ellos. Les deseo toda la suerte del mundo”.

Aunque algunos ven la adquisición de Bellator por parte de la PFL como un movimiento prometedor para darle competencia a UFC, White parecía no estar de acuerdo. No le entusiasman las perspectivas de que la fusión tenga éxito.

“He cubierto esto antes; No debes haberlo escuchado. Una organización de mierda que no vende entradas y nadie mira compra otra organización de mierda que no vende entradas y nadie mira. Me parece un maldito ganador, muchacho. ¿Bien? ¡Cortejar! ¡Vamos, muchachos!

La PFL anunció a mediados de noviembre su acuerdo para comprar Bellator, rival de UFC desde hace mucho tiempo, dos días después de Bellator 301 en Chicago. Los luchadores de Bellator podrán pelear en la PFL, así como en eventos de la marca Bellator mientras la PFL mantenga ambas marcas. y todo su plantel el mes pasado en un movimiento sin precedentes en la industria de las MMA. Las dos promociones luchaban constantemente para reclamar ese puesto número 2 detrás de UFC, pero ahora con su fusión, han reforzado su plantilla bajo un mismo paraguas y prácticamente solidificaron esa posición.

El fundador de la PFL, Donn Davis, confía en que la PFL ahora está en condiciones de competir con la UFC y dijo que cree que White está amenazado por la medida. PFL renovó recientemente su acuerdo con ESPN , que también es el socio de transmisión de UFC.