Dana White: "La seguridad será la prioridad en UFC 249"

El UFC regresará a nuestras pantallas con UFC 249 este sábado, y el presidente de UFC, Dana White, promete que la seguridad será una prioridad.

A White se le preguntó sobre las precauciones que está tomando para este evento en medio de la pandemia de coronavirus durante una entrevista con Sports Illustrated.

"No quiero morir. No tengo un maldito deseo de muerte. No estoy ahí afuera tratando de suicidarme. Y no quiero matar a ninguno de mis empleados o sus familias. No es como si estuviéramos corriendo sin un plan. El asunto es: busquemos soluciones. ¿Cómo volvemos a la normalidad lo más posible? Una arena de 15,000 o 20,000 asientos sin fanáticos no es normal. Muchas cosas no son normales en este evento. Pero estamos tratando de descubrir cómo hacerlo lo más seguro posible".

"Permítanme decirlo de esta manera: vamos a ir tan por la borda asegurándonos de que todos estén sanos y seguros que simplemente no veo cómo podemos dañar esto. ... A mis peleadores y mis empleados les han dicho: si no se siente cómodo al volver al trabajo, no tiene que hacerlo. No es como si estuviéramos en una situación financiera grave, como por eso estoy presionando esto".