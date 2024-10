Dana White: «La PFL debería mantener a la UFC fuera de su boca»

Dana White estaba más que listo el jueves para responder a algunas declaraciones hechas por el cofundador de PFL, Donn Davis, durante una sesión de ayuntamiento celebrada en MMA Fighting apenas 24 horas antes.

Durante el período de preguntas y respuestas de una hora de duración, Davis respondió a numerosas preguntas de los fanáticos, incluido el éxito del reciente PPV PFL: Battle of the Giants , que culminó con el regreso de Francis Ngannou a las MMA, donde aporreó a Renan Ferreira con puñetazos para terminar en el primer round del evento principal. Si bien Davis no pudo revelar cuántas compras de PPV generó la cartelera, hizo una afirmación dudosa al comparar PFL con UFC.

“Según nuestra investigación, este evento superó todos los números de audiencia de todos los eventos de UFC este año y estuvo muy, muy cerca de Ring of Fire”.

Se puede decir con seguridad que White no se lo cree.

Cuando se le pidió que abordara esa afirmación después de un evento de Power Slap en Abu Dhabi, el CEO de UFC sacó alegremente una hoja de papel llena de métricas que comparaban a PFL con su liga de peleas de bofetadas en lugar de UFC.

“La PFL debería mantener a la UFC fuera de su boca. Ni siquiera pueden lidiar con Power Slap. Power Slap destruye a la PFL. Es extraño que me hayas hecho esa pregunta porque justo tenía algunos documentos aquí.

“Primero que nada, comencemos con los seguidores: Power Slap tiene 19,2 millones de seguidores, PFL tiene 10 [millones]. Las vistas de video, la semana de la pelea de PFL tuvieron 326 millones. Power Slap 8 tuvo 690 millones. Las vistas de Instagram de la semana de la pelea de PFL: 76 millones. Entonces, si miras a PFL, la semana de la pelea y las consecuencias, estos muchachos tuvieron 76 [millones]. Solo la semana [del evento] tenían 68 millones en Power Slap y aún no habíamos tenido una pelea. El reel de Instagram de PFL con Francis y Ronaldo tuvo 14 millones de vistas. El reel de Instagram de Power Slap 9 con el contendiente Isaih [Quinones] tuvo 22 millones de vistas. Esa fue una publicación de una pelea antigua. La publicación de la pelea antigua venció a Francis y Ronaldo«.

Si bien no pasó mucho tiempo enfrentando a UFC contra PFL, White sí lanzó una afirmación de que una cartelera de UFC Fight Night realizada en enero en realidad atrajo mayores números de audiencia que el PPV de PFL.

«Podría seguir hablando durante un mes. Entonces, si quieres profundizar en lo que dijo sobre la UFC, tengo una lista de cosas por hacer, pero déjame comenzar con esto: UFC Vegas 84 en el APEX los venció.

“Me encanta lo que dijo. Suena como Kamala [Harris], habla mucho pero no dice nada. Odiaría ser uno de los inversores de ese tipo. [Dijo] ‘No veo MMA. He trabajado siete años y no me he tomado vacaciones’. Probablemente deberías tomarte unas vacaciones. Estás loco. Probablemente deberías tomarte unas vacaciones”.