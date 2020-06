El presidente de UFC, Dana White, siente que él y Jon Jones pueden llegar a un acuerdo. En este momento, Jones y el jefe de UFC están en desacuerdo.

El campeón de peso semipesado de UFC ha expresado su consternación con la falta de voluntad de UFC para pagarle más por un ascenso a la división de peso completo. El lado de la historia de White afirmó que Jones exigió un pago en el rango de 30 millones. "Bones" ha negado haber hecho tal demanda, está tan frustrado que ha amenazado con renunciar a su oro de 205 libras.

Dana White: "Jon Jones y yo resolveremos el desacuerdo"

Dana White habló sobre sus tratos actuales con Jones en el podcast Talk The Talk. El jefe de UFC explicó por qué siente que se puede llegar a un entendimiento.

"No siempre vas a estar de acuerdo en todo. Jon Jones y yo no estamos de acuerdo en algo en este momento. Estamos teniendo un desacuerdo, pero Jon Jones es un socio en este negocio. Conor McGregor es socio en este negocio. La lista sigue y sigue. Cuando llegas a ese nivel, cuando te conviertes en una estrella o un campeón mundial como estos tipos, son un compañero". "No estamos de acuerdo en este momento en las cosas, y vamos a pelear y decimos cosas, lo que está sucediendo en público, y eventualmente llegas a un punto en el que te cansas de pelear y te das cuenta. Es como cualquier otra relación ".

Jones había esperado compartir el octágono con el artista del nocaut Francis Ngannou. "El Depredador" expresó interés en pelear también contra Jones. Los intercambios de ida y vuelta en las redes sociales entre Jones y Ngannou generaron intriga, pero en última instancia puede haber sido en vano.

Las cosas han estado difíciles entre Dana White y Jon Jones desde 2012. Jones no apreciaba que White lo criticara públicamente después de no aceptar una pelea con Chael Sonnen a corto plazo. Se suponía que "Bones" pelearía contra Dan Henderson en el evento principal de UFC 151, pero Henderson se retiró tarde debido a una lesión. UFC 151 terminó siendo cancelado ya que no había una pelea del cartel principal lo suficientemente fuerte como para encabezar un evento de pague por ver.