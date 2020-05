El presidente de UFC, Dana White no está retrocediendo en su afirmación de que Jon Jones se extralimitó en las negociaciones para una posible pelea con Francis Ngannou.

Dana White; "Jon Jones pidió una suma absurda para la pelea de Ngannou"

Una pelea de peso pesado entre Jones, el campeón de peso semicompleto de UFC, y Ngannou, el principal contendiente de la división de peso completo, dominaba los titulares a principios de este mes. Lamentablemente, las negociaciones para el combate fracasaron. Según White, eso se debe a que Jones pidió una cantidad de dinero "absurda"

"For the amount of money [Jon Jones is] asking for, it’s not gonna happen. You couldn’t be asking for a more absurd amount of money at a worse time.”@danawhite on why Jones vs. Ngannou won't happen right now (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/JrNewyK4d3 — ESPN MMA (@espnmma) May 28, 2020

"Por la cantidad de dinero que pide Jon Jones, no va a suceder. No se podría pedir una cantidad de dinero más absurda en un peor momento".

Jon Jones dice que Dana White miente

Poco después de que White afirmó que las demandas de Jones eran demasiado altas, Jones recurrió a Twitter para acusar al jefe de UFC de mentir.

It’s interesting to just sit here and watch your boss lie to the camera like this. We never discussed any increase in pay. Immediately the conversation was that I already made enough. I never made a number offer. https://t.co/YYx4FMHeIs — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 29, 2020

"Es interesante simplemente sentarse aquí y ver a su jefe mentirle a la cámara así. Nunca discutimos ningún aumento en la paga. Inmediatamente la conversación fue que ya hice suficiente. Nunca hice una oferta de número".

If you’re not going to change my contract for the heavyweight move, at least have the decency to be honest with the fans. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 29, 2020

"Si no vas a cambiar mi contrato para el movimiento de peso completo, al menos ten la decencia de ser honesto con los fanáticos".

“Ya superé la situación, pero no me voy a sentar y permitir que Dana mienta a los fanáticos. Nunca pedí una cantidad absurda de dinero. Eso es una mierda".

A pesar de estos comentarios de Jones, White recientemente replicó su acusación de que Jones desestimó las acusaciones por la pelea de Ngannou.

Dana White on First Take (@FirstTake) this morning: Let me just put it this way. Jon Jones wasn't asking for $5 million more dollars; he was asking for an obscene amount of money. And if Jon Jones wants to speak publicly and say what the number was, that's up to him. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) May 29, 2020

"Permítanme decirlo de esta manera. Jon Jones no estaba pidiendo 5 millones más de dólares; estaba pidiendo una cantidad absurda de dinero. Y si Jon Jones quiere hablar en público y decir cuál era el número, eso depende de él ”.