Dana White golpea a su esposa en México

Hay controversia para iniciar el 2023 en el mundo de las MMA. Todo porque TMZ ha publicado un video en donde se aprecia al presidente de UFC, Dana White —el hombre más poderoso dentro de las MMA a nivel mundial—, golpeando a su esposa Annie.

Según información publicada por TMZ, esto ocurrió en la madrugada del primero de enero de 2023, mientras celebraban el Año Nuevo con unos amigos en un club nocturno de nombre El Squid Roe, ubicado en Cabo San Lucas, en México.

La pareja de Dana y Anne, que llevan 26 años de casados, estaban junto a otros amigos en el área VIP del lugar. De un momento a otro, White se acerca para decirle algo a Anne, a la vez que la toma de los brazos, y su esposa le da una bofetada en la cara.

El presidente de UFC también reaccionó devolviéndole una bofetada en la cara, y tratando de conectarle un par más. Afortunadamente, el nivel de la pelea entre ambos no aumentó, pues sus amigos lograron separarlos.

