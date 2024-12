Dana White garantiza que Jon Jones vs. Tom Aspinall se dará en 2025

El director ejecutivo de UFC, Dana White, no suele dar garantías cuando se trata de enfrentamientos no confirmados, pero Jon Jones vs. Tom Aspinall es una excepción.

La tan deseada pelea de unificación del título de peso completo entre el campeón Jones (28-1 MMA, 22-1 UFC) y el campeón interino Aspinall (15-3 MMA, 8-1 UFC) ha estado en el limbo mientras «Bones» se burla del retiro y descartó un enfrentamiento con el británico.

White expresó su confianza en que la pelea se llevaría a cabo después de la defensa del título de Jones contra Stipe Miocic en noviembre, y cuando se le preguntó en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC en ESPN 63 del sábado si podía estar seguro de que sucedería, White dio una respuesta definitiva.

“Estoy 100 por ciento seguro de que la pelea se llevará a cabo. Creo que probablemente sea la pelea más importante en la historia de los pesos completos, y también es una pelea enorme en la historia de la compañía. Es una gran pelea”.

Aunque Jones parece estar fingiendo que no tiene ningún interés en Aspinall, White dijo que su experiencia hablando con el hombre que considera el mejor de todos los tiempos es diferente en privado.

“Es extraño. Lo que es extraño sobre eso, déjame decirte lo extraño sobre eso: Por lo general, los muchachos dicen esa mierda detrás de escena y no públicamente. Jon dice esa mierda públicamente, pero no detrás de escena. Jon es un individuo muy único con el que tratar. Desde el primer día, he estado seguro de que Jon Jones haría esa pelea. Incluso antes de la pelea (con Miocic), dije que Jon haría esta pelea. Jon Jones no tiene miedo de pelear con nadie, y eso es un hecho.

“La única vez que algo remotamente extraño le ha pasado a Jon Jones es cuando su equipo hizo esa cosa rara de Chael Sonnen, ‘No podemos pelear con Chael Sonnen con tan poco tiempo de aviso’. Y ese no fue él. Fue su equipo, y él escuchó a su equipo por alguna razón. Pero ese es el movimiento más tonto en la historia de la UFC. Pero aparte de eso, Jon Jones no es un tipo que, tras bastidores, rechace peleas”.