Dana White frena rumores de pelea Nurmagomedov vs. GSP

Khabib Nurmagomedov, el campeón de peso ligero de UFC, está programado para defender su título contra el campeón interino de la división, Justin Gaethje.

Si bien este desafío está actualmente en la vanguardia de la mente del campeón,el ex campeón de peso welter y mediano de UFC, y recientemente sugirió que le gustaría pelear contra el canadiense en abril.

El presidente de UFC Dana White, sin embargo, no está particularmente interesado en la idea. Él recuerda que el UFC recientemente contrató a St-Pierre como comentarista en francés, y explicó que preferiría que el canadiense se apegara a roles de ese tipo que regresar a la jaula.

"Bueno, veamos qué pasa con Gaethje. Sabes, esa pelea tiene que suceder primero. Acabamos de contratar a GSP, ahora es el comentarista francés para nosotros. Eso es más de lo que me gustaría ver hacer a GSP".

"No se ven demasiados atletas que se destacan. GSP lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Tiene el dinero, no necesita el dinero. Él está trabajando para nosotros ahora en una capacidad diferente y me encantaría verlo en la cima".