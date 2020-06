Dana White: "Francis Ngannou podría ser suplente para la trilogía Miocic-Cormier"

Francis Ngannou se encuentra actualmente en una racha de cuatro victorias consecutivas. Esa racha comenzó con un nocaut a Curtis Blaydes, continuó con nocauts sobre un par de ex campeones Cain Velasquez y Junior dos Santos, y más recientemente lo vio noquear al anteriormente invicto Jairzinho Rozenstruik. Todas esas victorias por nocaut ocurrieron en la primera ronda.

Ngannou previamente peleó contra Miocic por la correa de peso completo de UFC, pero se quedó corto por decisión. Seguramente daría la bienvenida a una pelea por el título con Miocic o Cormier, pero parece ver a Miocic como el enemigo más vencible.

“Honestamente, tengo más confianza en una revancha contra Stipe que en pelear contra Cormier. Creo que Cormier es un desafío mayor para mí que Stipe. Estuve allí con Stipe y él no pudo acabar conmigo. Si eso fuera DC, me habría acabado. Había terminado, no podía moverme y Stipe todavía no podía terminarme. Creo que si peleo contra Stipe nuevamente, tendré más conocimiento y cómo vencerlo”.