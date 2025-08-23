Dana White explica por qué Khamzat Chimaev es una estrella tras UFC 319

El jefe de UFC, Dana White, explicó por qué Khamzat Chimaev pudo convertirse en una gran estrella tras su victoria en UFC 319.

Todos sabemos que a Dana White le encanta tener grandes nombres que hacen grandes números en la plantilla de la UFC. Claro que no es tan importante como antes del acuerdo con ESPN, que de todas formas le generó a la compañía una fortuna, pero sigue siendo importante. Khamzat Chimaev sin duda se siente como el próximo peleador en alcanzar esa posición tras dominar a Dricus du Plessis el sábado por la noche para convertirse en el nuevo campeón de peso mediano de la UFC.

De ahora en adelante, será interesante ver cómo Dana White y los programadores deciden reservar a Khamzat. Hay muchas opciones para él en varias categorías de peso, pero dada su tendencia a estar inactivo, cabe preguntarse si presionarán para que regrese con más frecuencia.

En su conferencia de prensa posterior a la pelea, Dana White habló abiertamente sobre el poder estelar que ahora tiene Khamzat Chimaev en las artes marciales mixtas.

Sí. O sea, ahora es una gran estrella. Cuando me preguntas, ¿Cuánto más grande puede llegar a ser? No lo sé. Ya veremos. Pero ya es una gran estrella. Todo en esta pelea fue grandioso, desde el pago por evento hasta todas las cifras que estábamos viendo, y simplemente estar aquí en Chicago… Los últimos tres días aquí se sintieron grandiosos. Él, esta noche en la arena, la arena fue una locura. Sí, es una estrella.