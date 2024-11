Dana White explica decisión de volver a usar guantes viejos en UFC 309

De cara al UFC 309, los peleadores han sido notificados de un cambio importante. Para el evento del sábado, que tendrá lugar en el Madison Square Garden, se notificó a los peleadores que se utilizarán los guantes antiguos en lugar de los nuevos que se implementaron el 1 de junio.

El nuevo diseño de los guantes se introdujo para intentar evitar los pinchazos en los ojos y las fracturas en las manos. Sin embargo, desde la implementación de los nuevos guantes, la tasa de nocaut ha disminuido al 22,9 por ciento y la tasa de decisión ha aumentado un 11,5 por ciento.

El CEO de UFC, Dana White, explicó por qué la promoción decidió recuperar los viejos guantes.

“Hubo muchas quejas. Originalmente creamos estos guantes para evitar los pinchazos en los ojos y teníamos buenas intenciones con ellos. No funcionaron. La gente no estaba contenta con ellos.

“Así que tomé la decisión. Llamé a nuestro director de operaciones, Lawrence (Epstein), y le dije: ‘Voy a cambiar los guantes. Quiero que me devuelvan los guantes viejos’. …Sí, los guantes nuevos son ahora los guantes viejos”.

El campeón de peso completo Jon Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC), que encabezará el cartel de la UFC 309, expresó su frustración con los nuevos guantes antes de su primera defensa del título contra Stipe Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC). Sin embargo, Jones insiste en que el cambio de guantes no fue algo que él pidió.

“No fue mi pedido. Esta fue una noticia completamente nueva para mí hace apenas unos días. Me alegro de que me haya pegado con eso porque fue un alivio”.

UFC 309 (pago por visión, ESPNews/Hulu/FX, ESPN+) se llevará a cabo el sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.