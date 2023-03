Dana White: “Evento de UFC en África sucederá”

El viaje de UFC a África sigue siendo un enfoque para el presidente de UFC, Dana White. Según White, los tratos con el peleador camerunés-francés y ex campeón de peso completo de UFC Francis Ngannou están fuera de la mesa.

“Nunca volverá a estar en el UFC”, dijo White sobre Ngannou, quien se convirtió en agente libre en enero después de negociaciones fallidas con la compañía.

Aunque las dos partes se separaron, White dijo que organizar un evento en África sigue siendo una prioridad para él, a pesar de perder a uno de los peleadores más populares del continente y de no tener campeones actuales con lazos africanos.

“Absolutamente lo haremos. Eso no tiene nada que ver con ningún tipo en particular. Eso es como decir que no volveríamos a México sin Cain Velásquez o algo así. Vamos a todas partes, independientemente. Si miras algunas de las peleas que libramos con las nacionalidades, esa mierda era inaudita hace 30 años”.

Organizar un evento en África ha estado en discusión durante años. En septiembre, White dijo que ocurriría un evento “muy pronto”, aunque no se discutió públicamente sobre países o ciudades objetivo.

Hasta agosto de 2022, la promoción contaba con tres campeones africanos: los nigerianos Kamaru Usman e Israel Adesanya, junto al camerunés Ngannou. Con tanta representación en la cima, parecía una excelente oportunidad para llevar un evento al continente, pero nunca se concretó. Desde entonces, Usman y Adesanya perdieron peleas por el título y Ngannou salió de la promoción, dejando vacante el trono de peso pesado.

Estrellas africanas establecidas como Usman y Adesanya pronto tendrán la oportunidad de recuperar sus títulos, y el grupo de talentos de África está creciendo. White planea invertir en la región trayendo un Instituto de Rendimiento de UFC a África, además de organizar eventos.

“África está muy, muy en mi radar. África terminará. No solo se terminará África antes de que yo termine, sino que también tendremos un IP en África antes de que yo termine”.