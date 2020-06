El presidente de UFC, Dana White, duda que la división femenil de peso pluma dure si Amanda Nunes se retira. La "campeona-campeona" de UFC, Amanda Nunes, ha estado llorando.

A los 32 años, su legado ya está establecido. "La Leona" ha diezmado a personas como Cris Cyborg, Ronda Rousey, Miesha Tate y Holly Holm. Ella es la primera mujer "campeona-campeona" de UFC y ha defendido con éxito sus títulos de peso gallo y pluma. Nunes ha admitido que está considerando retirarse.

Dana White: "Es probable que la división peso pluma femenil se cierre si Amanda Nunes se retira"

En declaraciones a los periodistas durante un debate mediático, White reveló que el futuro de la división de peso pluma femenino de UFC parece sombrío si Nunes se retira. Cuando se le preguntó si la división podría seguir adelante sin Nunes, White respondió, "probablemente no". Esto es lo que el jefe de UFC tenía que decir.

"Literalmente les dije a los muchachos el otro día que construyeran esa división, Comience a firmar chicas, comencemos a construir esa división, y ahora mi chica está hablando de retiro, así que aparentemente tenemos que estar en la misma página y resolver esto". "Nunes puede hacer lo que quiera. Ella es la reina. Ella puede hacer lo que ella quiera. Está teniendo un bebé, tiene todas estas grandes cosas sucediendo en su vida en este momento, personal y profesionalmente, ha hecho todo lo que le he pedido que haga. Para ir de Ronda Rousey a ella, en realidad ha sido una alegría trabajar con las mujeres de esa división. No siempre me he visto cara a cara con la gente de Holly Holm, pero Holly Holm es una de los seres humanos más agradables del planeta tierra. Tratar con esa división ha sido increíble ”.

Nunes viene de una exitosa defensa de su oro de 145 libras contra Felicia Spencer. "La Leona" obtuvo una victoria unánime por decisión unilateral. Si bien Irene Aldana probablemente surgirá como la próxima contendiente de peso gallo si vence a Holly Holm, y Megan Anderson espera en las alas en el peso pluma, muchos sienten que Nunes no tiene nada que demostrar.

Dana White ha admitido que la idea de que Nunes se retire no es ideal. El jefe de UFC siente que no tiene sentido continuar la división cuando la ha estado construyendo alrededor de Nunes después de su victoria por nocaut sobre Cyborg. Queda por ver si cambiará o no su tono si Nunes continúa con su retiro.