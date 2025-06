Dana White descarta el regreso de Francis Ngannou a UFC

Tom Aspinall puede necesitar oponentes ahora que Jon Jones está retirado, pero no esperes que se enfrente a Francis Ngannou en el corto plazo.

Tras la noticia del retiro de Jones y el ascenso de Aspinall a campeón indiscutible de peso completo, se le preguntó al director ejecutivo de la UFC , Dana White, sobre la posibilidad de que Ngannou regresara a la empresa.

Si bien toda la conversación sobre el posible regreso de Ngannou a la UFC surgió de un comentario improvisado de su entrenador, Eric Nicksick , White descartó su interés en perseguir a «El Depredador», incluso si este estuviera interesado en regresar.

“Algo que he aprendido con los años sobre Francis es que no siempre dice lo que piensa en público. Lo que dice entre bastidores es diferente a lo que dice en público”.

No soy muy fan. Me sorprendería mucho que Francis volviera aquí, en muchos sentidos. No soy fan, y no siempre dice lo que piensa públicamente.