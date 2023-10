Dana White critica a USADA por división con UFC

El director ejecutivo de UFC, Dana White, no aprecia cómo la Agencia Antidopaje de EE. UU. anunció la noticia del fin de su asociación con UFC.

«Permítanme comenzar con esto: no fue un anuncio. Fue un movimiento sucio por parte de ellos«.

El miércoles, el director ejecutivo de la USADA, Travis Tygart, emitió una declaración sobre la división entre UFC y USADA, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. La ruptura se anunció justo cuando la USADA también anunció que Conor McGregor volvió a ingresar al grupo de pruebas de drogas después de Meses de incertidumbre en torno a su estatus .

McGregor se ha estado preparando para una pelea de regreso de UFC luego de un largo descanso causado por una fractura en la pierna sufrida en su derrota por nocaut técnico en julio de 2021 ante Dustin Poirier . McGregor se retiró del grupo de pruebas de la USADA mientras trabajaba para rehabilitarse y recuperarse de su lesión.

La declaración de Tygart dejó en claro que las diferencias sobre si a McGregor se le debería otorgar una exención de la ventana de pruebas de seis meses de la USADA abrieron una brecha entre UFC y USADA.

«La medida de UFC pone en peligro el inmenso progreso logrado en el deporte bajo el liderazgo de USADA. La relación entre USADA y UFC se volvió insostenible dadas las declaraciones hechas por los líderes de UFC y otros que cuestionaban la postura de principios de USADA de que a McGregor no se le permitiría pelear sin estar en el grupo de pruebas durante al menos seis meses. Un comentarista de UFC se hizo eco de esto y declaró recientemente que la USADA no debería supervisar el programa de UFC ya que nos mantenemos firmes en la regla de los seis meses que involucra a McGregor, y dado que no permitimos que los peleadores sin una base médica aprobada usen drogas para mejorar el rendimiento como las experimentales. péptidos no aprobados o testosterona para curar o lesiones simplemente para regresar al octágono”.

Esas palabras y más de Tygart no le sentaron bien a White.

“Ayer no hubo ningún anuncio. Eso fue pura basura”.

USADA ha sido el socio independiente de pruebas de drogas de UFC desde 2015 , y la agencia ha evaluado a los luchadores dentro y fuera de competencia durante más de ocho años.

Queda por ver en qué dirección irá UFC con un programa de pruebas de drogas después de que comience el nuevo año, pero White indicó que no será interno.

«Aún así pagaríamos a una empresa independiente. Es la mejor manera de hacerlo. Tenemos un estándar que hemos establecido aquí, pero mucha gente no está contenta con la USADA. Nuestro acuerdo finaliza a finales de año y estamos trabajando para ir en otra dirección”.