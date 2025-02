En octubre de 2024, en torno a las elecciones a la presidencia de Estados Unidos que el magnate terminó ganando, Batista publicó un video parodiando a Donald Trump y poniendo en duda su masculinidad:

“Chicos, tenemos que hablar. Muchos hombres parecen pensar que Donald Trump es algún tipo de tipo duro. No lo es, quiero decir, mírenlo, usa más maquillaje que Dolly Parton. Se queja como un bebé. El tipo le tiene miedo a los pájaros. Donald Trump hizo que su papá pagara a un médico para que dijera que le dolían los pies, así podría evitar el servicio militar. Mira esa panza. Es como una bolsa de basura llena de suero de leche». Después de comparar el baile de Trump con “masturbarse con un par de jirafas”, Batista aludió a las elecciones presidenciales de 2024 en noviembre. “Tiene miedo de que los verdaderos hombres americanos descubran que es un niño gordo y débil. ¿Qué pasa, tipo duro? ¿Alguien te agarró por la vagina? Quejoso y miserable».

► Dana White critica a Batista

No dio demasiado que hablar por varios motivos, desde que el ex luchador de WWE y estrella de Hollywood es un firme detractor del (como él) miembro del Salón de la Fama de la WWE, hasta que en aquel momento no faltaban quienes dentro de la lucha libre profesional atacasen al político. Sin embargo, nos acordamos de aquel momento porque el presidente de la UFC Dana White criticó a «The Animal» por sus acciones de entonces mientras hablaba recientemente con Piers Morgan.

«Todo el mundo quiere hablar basura. Bautista, el viejo luchador, hizo este sketch sobre Trump siendo débil y todo eso, que me pareció asqueroso y desagradable.

«Déjenme decirles algo: Bautista y cualquiera por ahí, la forma en que Trump reaccionó a ese intento de asesinato, todo hombre espera reaccionar de esa manera. Si hablamos de quién quieres que sea presidente de un país, es alguien que reaccione como Trump lo hizo en ese intento de asesinato.»

«Él cree en Dios y es muy religioso. Lo cree de verdad, en su núcleo, que Dios le ha perdonado la vida para ser presidente y hacer las cosas que va a hacer en los próximos cuatro años.»

«Joe Rogan y yo hemos hablado de esto. Rogan y yo, supongo que se podría decir que no somos espirituales. Si tuviera que subirme a un escenario a debatir que no hubo algún tipo de intervención divina, literalmente no tendría argumentos para debatirlo. Es una locura, me pone la piel de gallina.»

